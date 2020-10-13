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涉售甲醇消毒酒精　藥房董事被捕

2020-10-13 列印
　　海關早前於長沙灣一間藥房試購一款透明膠樽包裝，並標示含有百分之九十五乙醇的消毒酒精，零售價每樽九十元。化驗結果顯示，該款消毒酒精含有高達百分之九十的有毒甲醇，乙醇含量則少於百分之二點七。海關於昨日突擊搜查該藥房，檢獲三支懷疑附有虛假成份說明的消毒酒精，拘捕一名藥房男董事，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

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