「港樂」樂手染疫 演奏會團隊百人隔離 特首有出席 稱已接受檢測

受疫情干擾，香港管弦樂團暫停音樂會九個多月，至近期疫情放緩，上周五起一連兩晚舉行新樂季揭幕音樂會，會上一名低音單簧管男樂手初步確診新冠肺炎，同場約一百名樂手及後台人員須送檢疫十四天，往後四場音樂會須腰斬。特首林鄭月娥亦有出席該音樂會，由於她沒接觸樂團成員，特首辦指她不屬緊密接觸者，她過去兩天不止一次接受過測試。有傳染病學者指，兩晚音樂會近千名觀眾應接受檢測，以策安全。



染疫男樂手為艾爾高（Lorenzo Antonio Iosco），三十五歲，意大利裔，吹奏低音單簧管。港樂上周五和周六假尖沙咀文化中心舉行新樂季揭幕音樂會《貝多芬音樂節：廖國敏 | 貝多芬三重協奏曲》，艾爾高參加了兩晚演奏。為此，約一百名樂手及後台工作人員須送檢和隔離。



特首林鄭月娥上周五晚出席了該音樂會。特首辦回應指，林鄭當晚全程佩戴口罩，沒接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息期間離開。根據衞生防護中心意見，林鄭不屬緊密接觸者。特首辦強調，林鄭過去兩天不止一次接受病毒測試。



民政事務局表示，局長徐英偉有出席音樂會但並非緊密接觸，故毋須檢疫，但是他今日將會接受檢測。



觀眾非緊密接觸



有出席上周五晚音樂會的觀眾稱，演奏分上下半場，總長約兩小時，文化中心做足防疫措施，觀眾須戴口罩，也要分隔而坐。台上除了銅木管樂手要吹奏樂器而不戴口罩，其他弦樂、敲擊、鋼琴等樂手一律戴口罩。指揮家廖國敏由外地來港，在音樂會前自行隔離十四天，他在音樂會上沒戴口罩，指揮席位置與銅木管樂手相距頗遠。



康文署表示，該染疫樂手上周六文化中心最後一次演出，期間並沒接觸公眾人士，他進入場地時體溫正常。文化中心演藝大樓及音樂廳即日起暫停開放，全面消毒，演藝大樓將於本周五重開，而音樂廳將於本月二十五日重開。港樂表示，在文化中心的辦公室暫時關閉，並徹底消毒。為安全起見，港樂取消本月十六至十七日及二十三至二十四日的音樂會，退款詳情稍後公佈。



醫生倡觀眾接受檢測



感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，樂手吹奏樂器時無法戴口罩，一旦染疫會噴出飛沫微粒，其附近特別無戴口罩者容易受感染，應列為密切接觸者，坐得較遠並有戴口罩的弦樂手感染風險較低，可列作其他接觸者；不過，如果他們在後台有較緊密接觸，如擁抱或除下口罩談話，則須列為密切接觸者檢疫。



觀眾方面，林緯遜認為台上樂手與台下觀眾距離甚遠，觀眾都戴口罩，他們並非緊密接觸者，即使曾跟樂手共用洗手間，感染風險跟社區一般人士接近，審慎起見，也應接受病毒檢測。