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四本地新症 一半源頭不明　　

2020-10-14 列印
  本港昨天新增八宗新冠肺炎確診個案，四宗屬本地感染，當中兩宗源頭不明，包括一名六十八歲男病人，他上周一（五日）開始發燒，同日及上周四（八日）求診私家醫生，周日（十一日）到將軍澳醫院急症室求醫並留院，他家住將軍澳天晉第八座，其一名同住三十二歲家人亦確診。

　　另一宗源頭不明個案，是一名四十八歲男病人，他上周六（十日）開始發燒，周日（十一日）到基督教聯合醫院急症室求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。病人家住牛頭角碧麗苑A座，在太古城中心一期工作，上周五（九日）最後一日上班。由於昨天打風，衞生防護中心暫停疫情簡報會。
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