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袁國勇倡 有病徵接受強檢　　

2020-10-14 列印
袁國勇倡 有病徵接受強檢　　
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  食衞局局長陳肇始日前透露，政府正研究強制新冠病毒檢測的法律框架。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇擔心，若本港冬季再出現防疫缺口，屆時或有高達十萬人感染，一千人死亡，建議強制有病徵人士必須接受檢測。

　　袁國勇（圖）表示，本港過去九個月控制疫情的措施仍然存在不足，最起碼連有病徵的人士都未能全部完成病毒測試，建議衞生署等部門可獲授權，強制安排有病徵人士全部接受檢測。他認為，全民檢測效率最低，強調在資源有限情況下，必須針對性做檢測，若連有病徵人士都不是全部接受檢測，防疫工作就會很困難。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，政府可在提供檢測方面更加進取，例如增加臨時檢測中心及流動檢測車的數目，亦可安排流動街站形式，方便為市民採樣。他亦建議政府在港鐵站和市區設樣本樽派發點，方便市民及早檢測。

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