﻿60年來離港最遠八號波 ﻿﻿天文台否認「掛錯風球」﻿

熱帶風暴「浪卡」遠距離吹襲香港，成為六十年來離港最遠但卻導致掛八號風球。昨天日間市面平靜，不見強風暴雨，有家長帶同子女到泳灘衝浪。有市民批評天文台「掛錯波」，但有氣象組織力撐天文台在清晨發出八號波，若延至中午才發出，大批在外市民趕回家，天文台又會捱批。天文台則指，「浪卡」結合東北季候風，令本地風力疊加。



天文台昨早六時前發出八號東北烈風或暴風信號，並於晚上七時四十分改發三號風球。而「浪卡」昨晚進一步遠離香港，但在「浪卡」和東北季候風共同影響下，本港今日初時繼續會吹強風，離岸及高地亦間中吹烈風。



昨天日間時間維港兩岸風平浪靜，海面只有小小白頭浪，有泳客無懼風浪，如常在紅磡大環山公眾碼頭暢泳，「今日無風無雨，好靜，一啲都唔似打風。」另有市民冒險到西貢大浪灣和石澳泳灘衝浪。



杏花邨居民：小兒科



「浪卡」沒有為本港帶來狂風大雨。每逢打風都嚴陣以待的杏花邨，屋苑在近海的出入口安裝了擋水板，惟有居民表示今次「浪卡」屬「小兒科」。「水浸黑點」鯉魚門三家村亦風平浪靜，有人帶同小朋友到海傍踩單車。



網上有人批評天文台「掛錯波」，惟氣象組織「地下天文台」在社交網站指，天文台預測風力的事並不會必然發生，其職責是盡力去令預測失誤出現的情況減至最低。其台長留言說：「如果中午發八號，在外人群聚集趕回家，天文台就是對着其他政府部門幹；現在早了半天發，就要面對公眾批評及預報偏差的風險」，坦言唯有「兩害取其輕」。



林超英：天文台穩陣可取



天文台台長林超英指，昨早烈風帶非常接近香港，「只要向北漂移十多公里，維港兩岸就會吹烈風」，形容情況「好牙煙」。天文台前助理台長梁榮武亦指，本港是彈丸之地，但東、西面的風力存在很大差異，發出熱帶氣旋警告信號屬預測，故認為天文台偏向穩陣的態度可取。天文台高級科學主任胡宏俊則指，昨天本港同時受熱帶風暴「浪卡」和東北季候風影響，令本地風力疊加，會較只有熱帶氣旋更強勁。



翻查資料，距離香港最遠的八號風球是一九六○年的「瑪麗」，當時距離香港以南約五百公里，而天文台今早改發八號信號時，「浪卡」距離香港約四百五十公里，打破二〇一八年超強颱風山竹的四百一十公里紀綠。



