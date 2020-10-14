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飲食零售歎失一日生意

2020-10-14 列印
　　受熱帶風暴「浪卡」與東北季候風影響，打工仔享受了一天「打風假」，但飲食、零售業失去一天生意，叫苦連連。批發及零售界立法會議員邵家輝對本報說，很多商店為保障員工安危，沒有營業，又指在第三疫情緩和後，生意始有起色，已盡力「做得一日生意得一日」，惟昨日未見橫風橫兩，「個風都唔知去咗邊」，又引述業內聲音指「掛三號波都嫌誇張」等等。

　　餐務管理協會會長楊位醒說，部份位於屋邨的酒樓和食肆都有營業，但在商業區的大多關門，他昨日到尖沙咀區巡視，街上人流水盡鵝飛，其經營的食店只有數枱客人；協會主席梁振華則估計，市民在抗疫其間，家中備存不少食品和乾糧，正好在打風之日應急，故影響出外用膳的意欲。

　　中小企企業聯合會會長麥美儀說，生意於疫情下流失許多，加上打風「無影響就假嘅」，她需要取消昨午與客人的實體會議，其酒品批發公司豁下的送貨服務也要延誤，「唯有押後一日先送，啲貨要積晒係度，到時會唔會『大塞車』都未知。」

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