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強風吹塌大樹壓毀的士

2020-10-14 列印
■泊在路邊的一輛的士被塌下大樹壓中。
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　　天文台在昨天日間時間發出八號風球，當局一共收到十七宗塌樹報告，深水埗有一棵約四米高的樹被強風吹至塌下，壓毀路邊一輛的士。醫管局表示，有三名市民昨在風暴期間受傷，各人到急症室求診。

　　深水埗興華街近保安道昨有一棵約四米高的樹被強風吹至塌下，壓毀路邊一輛的士。另一輛停泊在土瓜灣美善同道的的士，疑被一幢興建中大厦外牆的一塊約一吋乘吋半階磚，墮下擊毁車尾玻璃，幸無人受傷，的士屬於一間車行所有，由車行職員報警求助，警方到場調查，懷疑事件由強風引致，列作墮物毁車案件處理。

　　在干諾道西一百三十二號，一幅約六層樓高的巨型海報不敵強風遭吹至損毀，部份掛在毗鄰大廈，搖搖欲墜。消防到場封鎖大廈對開一段路，將毀爛的海報拆除。

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