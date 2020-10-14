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美股中段跌229點

2020-10-14 列印
　　美國周二股市下挫，杜指中段報二八六○八點，跌二百二十九點；納指則報一一八二二點，跌五十四點。滙控美國預託證券價格見三十點五五港元，跌零點九港元；騰訊則見五百六十七點七二港元，升十點七二港元。紐約期金報每盎司一千八百九十五點五美元，跌三十三點四美元；紐約期油則報每桶四十點二四美元，升零點八一美元。

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