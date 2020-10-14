  • 2020年10月14日 星期三
  • 25º
  • 80%
熱門： 香港管弦樂團深圳余香凝浪卡習近平

日報新聞 > 港聞

青島檢測逾423萬 未發現新症

2020-10-14 列印
■國家疾控中心表示，青島今次疫情是偶發疫情。
Previous Next

　　內地新增十三宗新冠肺炎確診個案，當中六宗本土病例，均來自山東青島。青島本次疫情累計發現六宗確診病例，及六宗無徵狀感染者，他們均與青島市胸科醫院高度相關，其中包括該院護工、患者、患者親屬等。截至昨午，青島全市已採樣逾四百二十三萬份核酸檢測，近二百萬份已出結果，除已公佈個案外，未有發現新增陽性感染者。

　　國家疾控中心副主任馮子健表示，今次青島疫情是偶發疫情，而且發現得比較早，相信不會比北京六月出現的疫情規模大。

　　新華社報道，該院醫護人員指境外輸入病例是在獨立區域治療，與上述感染者分別在不同樓層，不知為何會發生感染。其他地方加強對青島檢疫，四川省要求上月二十七日起由青島進入當地的人員，需要實行七日居家觀察。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd