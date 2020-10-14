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葡萄牙國腳C朗確診 曾與隊友聚餐

2020-10-14 列印
■C朗周日上陣歐聯小組賽，葡萄牙作客賽和法國。美聯社
葡萄牙國腳C朗確診 曾與隊友聚餐
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　　葡萄牙足總在官網宣佈，國腳C朗拿度（Cristiano Ronaldo）接受新冠肺炎檢測呈陽性，他沒有症狀，目前接受隔離。

　　葡萄牙足總稱，C朗目前接受隔離，狀態良好，並無病徵。C朗周一在Twitter發帖，顯示他和葡萄牙國家隊成員聚餐，各人緊密而坐（見圖）。C朗確診後，其餘隊員已再接受病毒檢測，目前呈陰性。

　　葡萄牙周日在歐聯小組賽作客○：○賽和法國，目前正在里斯本近郊集訓，備戰周三主場迎戰瑞典。C朗將缺席歐聯周三葡萄牙對瑞典之戰。

　　
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