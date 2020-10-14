特朗普佛州造勢 在場眾多支持者無口罩

今次是自特朗普本月初確診感染新冠肺炎後，首次離開華盛頓舉辦選舉活動。特朗普在集會上看來精神，對支持者說：「你們的禱告令我充滿活力，我感到很有力量。」在場聚集的群眾大部份都沒戴口罩，也沒有保持社交距離。
此外，民主黨總統候選人拜登在俄亥俄州托利多市出席集會，批評特朗普確診以來行為鹵莽、也不合情理。
另外，美國內華達州一名男子第二度感染新型冠狀病毒，而且第二次徵狀比首次嚴重得多，必須要入院吸氧。全球最少有二十二宗二次感染報告，專家提醒患者康復後，仍須採取防疫措施。
受疫情干擾，香港管弦樂團暫停音樂會九個多月，至近期疫情放緩，上周五起一連兩晚舉行新樂季揭幕音樂會，會上一名低音單簧管男樂手初步確診新冠肺炎，同場約一百名樂手及後台人員須送檢疫十四天，往後四場音樂會須腰...
2020-10-14
日本海上保安廳昨日表示，兩艘中國海警局船隻在尖閣諸島，即是中方稱的（見圖）釣魚島附近海域，連續逗留了兩日，是八年來逗留時間最長的一次。官員指，兩艘中方船隻是在上周日早上十一時前進入相關海域，並一度試圖...
2020-10-14
距離十一月三日大選投票日只有約三周，美國最新民意調查結果顯示，美國民主黨總統候選人拜登在兩個關鍵州份威斯康辛州和賓夕凡尼亞州的支持率，進一步拋離爭取連任的總統特朗普。這兩個都是兵家必爭的搖擺州份，在這...
2020-10-14
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺5座中層A室，面積492方呎，兩房間隔，望市景，獲用家以930萬購入，呎價18902元，屬市價水平。據悉，原...
2020-10-14
多隻重磅美股公佈季度業績，雖然普遍優於預期，但市場仍然觀望美國新一輪刺激經濟方案的進展，加上強生新冠疫苗叫停，拖累美股表現，美股早段下跌。杜指早段跌113點，見28723點，跌幅0.4%；標普500指...
2020-10-14
名將之後費達歷高基艾沙剛被借到祖雲達斯，初登豪門急需證明自己。這位二十二歲新星獲名宿般奴干地及國家隊主帥文仙尼盛讚，今晚歐洲國家聯賽A1組作東鬥攻力欠佳的荷蘭，有望領軍延續對賽往績優勢示威，主勝可取。 （香港國際財經76、有線603台周四凌晨2:45直播） 費達歷高基艾沙上周一才以借將身份由費倫天拿借到老婦人，不論球會各戰線和國際賽都要證明自己有力在豪門立足。幸而，他為意大利披甲二十次錄得一入球五助攻之餘，文仙尼直言此子是國家隊骨幹：「對我們來說，此子是非常重要的球員，表現十分出色，前途一片光明。」 意軍四次交手不敗 八二世界盃冠軍成員般奴干地亦盛讚，從這名二十二歲新星看到...
2020-10-14
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
27歲新生代女星余香凝（Jennifer）前年和拍拖三年男友陳家樂分手後，一直未再公開新戀情，前晚卻驚傳她下月閃婚，更是雙喜臨門，惟前晚她只表示不回應私人事。昨日余香凝終於在社交網公開婚照，宣佈嫁圈外...
2020-10-14
加拿大港人圈傳出住加港人是非，兩邊的節目我都沒看過，但報紙報道和網絡澄清文看過了。不評論事件，突然想起自己經歷過的一件往事。 多年前，一間出版社邀我出書，雙方簽了合約，合約規定我每年寫多少本書，出版社負責編輯、印刷、出版、發行……我的報酬是版稅，根據書的銷售量及實際售價計算。因為我只提供文字，所有製作費用及此後衍生的相關開支由出版社支付，所以版權屬於出版社。 大家相安無事相處着，我交書稿，出版社支付版稅給我。直至一天，那間出版社結業，把版權作品全部銷毀了，既沒有送給作家，也沒有賣給作家。出版社在銷毀作品前，並未通知我，我是閱報才得知的。那間出版社並非藉藉無名的小公司，旗下不...
2020-10-14
第五場四班一二○○米。潘頓坐騎「晉神」上仗以近三馬位拋離「戰鬥英雄」輕勝，而後駒之後又打疊兩仗上名，單看贏馬姿態和賽事水準，「晉神」的確有成一面倒熱門的條件，但是否真的全無瑕疵？ 「晉神」來港前在澳洲...
2020-10-14