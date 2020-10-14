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特朗普佛州造勢 在場眾多支持者無口罩

2020-10-14 列印
特朗普佛州造勢 在場眾多支持者無口罩
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　　美國白宮醫生康利周一宣佈，總統特朗普已經連續數天對新冠肺炎病毒呈陰性反應，不會把病毒傳染給其他人。自稱有免疫力的特朗普周一晚上抵佛羅里達州桑福德市，出席露天選舉集會，對數以千計的支持者說：「能夠返回自己的州份，正式恢復我的競選之路真好。」

　　今次是自特朗普本月初確診感染新冠肺炎後，首次離開華盛頓舉辦選舉活動。特朗普在集會上看來精神，對支持者說：「你們的禱告令我充滿活力，我感到很有力量。」在場聚集的群眾大部份都沒戴口罩，也沒有保持社交距離。

　　此外，民主黨總統候選人拜登在俄亥俄州托利多市出席集會，批評特朗普確診以來行為鹵莽、也不合情理。

　　另外，美國內華達州一名男子第二度感染新型冠狀病毒，而且第二次徵狀比首次嚴重得多，必須要入院吸氧。全球最少有二十二宗二次感染報告，專家提醒患者康復後，仍須採取防疫措施。
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