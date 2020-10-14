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公僕宣誓效忠特區 工會指規例須清晰定義

2020-10-14 列印
　　今年七月入職的公務員須簽署聲明或宣誓擁護《基本法》及效忠特區，多個公務員團體批評聲明內容空泛，令公務員無所適從。公務員事務局指會按現行法規處理涉嫌違誓個案。對於有公務員工會擔憂宣誓和簽署聲明的要求，會影響工會爭取薪酬福利，發言人強調公務員工會就影響公務員福祉事宜與政府討論，宣誓或簽署聲明的要求對溝通不會造成影響。

　　公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為最好白紙黑字列明，讓大家有依據。華員會指局方短時間內作諮詢，做法倉卒。

　　高級公務員協會認為聲明中「擁護」、「效忠」等字眼無清晰定義、易生歧義，應詳盡列明有關宣誓的內容。

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