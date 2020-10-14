寵物救護員隨時 O n C a l l 通宵拯救傷病毛孩子

一個狂風暴雨的晚上，一名救護員冒雨跑上救護車，趕往意外現場，發現受傷狗隻失去意識，初步檢查呼吸虛弱，送氧後心跳恢復至一秒一次，隨即以過牀布將狗隻搬上擔架，驅車送往獸醫診所搶救，最終轉危為安。作為本港首批寵物救護員的黃錦鏘，去年開始通宵駕車穿梭各區，至今協助逾百頭貓狗得到及時治療：「生命無價，動物亦如！」



身穿黃色反光衣的四十一歲寵物救護員黃錦鏘，在位於葵涌的香港寵物會接獲通知有緊急個案，匆忙駕駛寵物救護車出動，處理連串個案後，他絲毫不見倦容，只因對救援動物擁有無比熱情。



「剛剛的個案情況很差，已經開始無呼吸，幸好救回一命。」「阿鏘」透露到達現場，發現一頭松鼠狗躺在地上毫無反應，主人在旁痛哭，詢問後得知狗隻有長期病患，較早前突然抽筋，未幾奄奄一息，他初步為狗隻檢查後，發現呼吸微弱、心跳微緩，幸讓牠吸取氧氣後稍有好轉，隨即送至就近獸醫診所，幸能轉危為安。



致力拯救動物生命的「阿鏘」，曾先後從事運輸及地盤工人，不料一一年某天車禍傷及左半身，待休養兩年後在私人屋苑任職泳池救生員，一度拯救遇溺住客，深刻感受救援工作意義重大。



救護車備有急救用品



從救人轉為救助動物，「阿鏘」說源於十年前某天凌晨的悲痛回憶，當時飼養的英國短毛貓「肥Mi」緩緩爬入寵物籠，不久失控狂叫，隨即致電多家獸醫診所求援，獲悉早上才能應診，愛貓因而錯失救援「黃金時間」，早上經獸醫診斷後證實患上急性腹膜炎，已無藥可救，唯有安樂死，事後回想因外出旅行期間，將貓兒送往友人家中寄居一周，其間疑與其他貓隻同住共吃而受感染，令他一直感到內疚，及至去年初獲悉香港寵物會籌備寵物救護團隊，深感工作饒富意義，毅然辭工應徵。



沒有急救經驗的「阿鏘」，因對拯救動物的熱誠獲得青睞，加入後接受急救訓練，考取香港獸醫學會及聖約翰救傷隊合辦的寵物急救課程證書，去年三月起成為本港首批寵物救護員。



每晚八時至翌日清晨六時，「阿鏘」說「隨時On Call（候命）」，自行駕駛寵物救護車到現場為毛孩檢查和急救，並盡快送往通宵營業的獸醫診所，至今已協助拯救逾百頭貓狗，當中最難忘的個案是有貓咪去年十一月從五樓寓所墮地，趕至發現躺在路邊，口腔及鼻孔出血，目測有骨折，遂為其輸氧及送醫，慶幸順利康復。



香港寵物會去年三月成立本港首個寵物救護隊，該會業務拓展總監鄭錦珊表示，目前在香港、九龍及新界各設一輛寵物救護車，車上備有寵物專用擔架牀、血氧機、氧氣樽、氧氣箱及基本急救用品，由通過寵物急救課程認可的救護員，每晚八時至清晨六時通宵候命，提供貓狗的緊急醫療接送。使用夜間寵物救護車服務，需加入成為香港寵物會會員，並且支付三十九元月費，以補貼救護員薪金等營運開支，會員可通過手機應用程式（App）聯絡控制中心，安排獸醫診所及救護車服務，如兩年內沒有召喚救護車，可獲一次免費寵物身體檢查。



鄭錦珊指出，現時約有一萬位會員，將按會員數量及需求增加救護車數量，又稱若有非會員求助，救護車也會出動，事後再商討收費，「以寵物生命優先，絕不會見死不救。」



