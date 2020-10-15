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﻿手機達人：僅新色「太平洋藍」較吸引 5G iPhone低水難炒起

2020-10-15 列印
■iPhone 12 Pro及Pro Max獨有全新太平洋藍色。
■iPhone 12基本版有五種機身顏色。
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        新冠肺炎全球大流行下，美國蘋果公司周二宣佈推出全新5G版本iPhone 12，已難復當年勇，炒風不再。有先達廣場手機店對本報說，疫情打擊全球經濟，消費市道不景；即使有外國炒家，也在疫情下不能來港搶貨，早已看淡今次iPhone 12，估計不會出現以往預售期即炒即升的熱潮。

　　每逢蘋果公司推出新iPhone，一眾「果粉」寄予厚望，盼有突破性的型號和技術。旺角先達廣場手機店「G World Mobile」負責人劉志剛指，瘋湧搶購iPhone的情況，已成過去，現時市道不景氣，加上受疫情影響，外國炒家未必願意來港搶貨分銷，料今次iPhone 12系列難掀炒風。他說，除了iPhone 12 Pro及Pro Max獨有全新太平洋藍色外，其餘的顏色和型號也不算吸引。相關新聞刊P4版
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