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【壓力爆煲?】 臨牀心理學家教家長如何幫自己及小朋友釋放壓力

2020-10-15 列印
【壓力爆煲?】 臨牀心理學家教家長如何幫自己及小朋友釋放壓力
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　　學生和家長均在面對學業壓力問題，學生要應付各種排山倒海的功課和考試，而家長則會擔心孩子的學習情況。如何釋壓，聽聽臨牀心理學家鄧詩琪博士的分享。

詳情：https://bit.ly/2GGcX1y
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