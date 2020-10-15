﻿讚深圳40年奇蹟 促推動大灣建設 習近平倡港年輕人北上學習就業

國家主席習近平昨日在深圳出席經濟特區建立四十周年慶祝大會，他發表講話，讚揚深圳用四十年時間實現了由一座落後的邊陲小鎮到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越，形容這是中國人民創造的世界發展史上的一個奇蹟，強調經濟特區要繼續辦，並辦得更好、水平更高。他又指，要推動粵港澳大灣區建設，促進三地融合發展，並吸引更多港澳年輕人去內地學習、就業及生活。



深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會昨早在前海國際會議中心舉行，習近平致辭（圖）時讚揚，四十年來，深圳實現了由一座落後的邊陲小鎮到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越。他形容，深圳廣大幹部群眾，披荊斬棘、埋頭苦幹，用四十年時間走過了國外一些國際化大都市上百年走完的歷程，這是中國人民創造的世界發展史上的一個奇蹟。深圳等經濟特區的成功實踐，充份證明黨中央，關於興辦經濟特區的戰略決策是完全正確的。經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦得水平更高。



貫徹「一國兩制」 促進三地發展



同時，習近平總結了深圳等經濟特區實踐的十條經驗，其中包括必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進，並且必須堅持發展、堅持全方位對外開放及堅持創新等。他說，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎，要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。



他又指，要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充份發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻。要充份運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。此外，約五十分鐘的講話中，習近平多次咳嗽，需暫停喝水。



香港特區行政長官林鄭月娥及澳門行政長官賀一誠均有出席慶祝大會，兩人分別坐在主席台第二排的左右兩端；副總理韓正、劉鶴、三名政協副主席董建華、梁振英及夏寶龍等亦坐在主席台上。