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蓮花山公園向鄧像獻花

2020-10-15 列印
蓮花山公園向鄧像獻花
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　　習近平昨早在深圳出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會後，前往深圳蓮花山公園，向已故領導人鄧小平的銅像敬獻花籃，表達對鄧小平的崇高敬意和深切緬懷。據微博片段，習近平離開公園時，一度探頭出車外，向圍觀的市民揮手（左圖）。二○一二年習近平對上一次南巡時，亦曾來此地獻花。鄧小平曾三度南巡。一九七七年十一月，復出不久的鄧小平前往廣東視察，之後決定創辦深圳、珠海、汕頭和廈門四個經濟特區。

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