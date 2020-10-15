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特首率班子 出席慶祝大會

2020-10-15 列印
特首率班子 出席慶祝大會
特首率班子 出席慶祝大會
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　　行政長官林鄭月娥昨天出席深圳經濟特區成立四十周年慶祝大會，被安排在國家主席習近平身後一排的主席台，位處台上最右端，坐在國家發改委主任何立峰旁邊。據央視的直播畫面顯示，林鄭枱面上擺有一本筆記本及一支筆，當時未見有抄寫筆記。林鄭出席完會議後，即日返回香港。

　　習近平發言時，央視直播亦拍攝到財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恒等人，當時他們一邊聽發言，一邊低頭抄筆記。

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