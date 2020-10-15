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40先鋒模範獲表揚 包括胡應湘馬化騰

2020-10-15 列印
合和實業主席 胡應湘
騰訊主席 馬化騰
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　　深圳過去四十年取得飛躍發展，昨天趁慶祝四十周年，市政府表彰四十名對深圳經濟特區作突出貢獻的創業人物和先進模範人物，當中包括香港合和實業主席胡應湘、香港中文大學（深圳）校長徐揚生、香港科技大學教授李澤湘、騰訊主席馬化騰，及順豐董事長王衛等四十人。

推動經濟特區建設作貢獻

　　深圳當局形容，四十年來，在深圳經濟特區建設中，湧現出一大批勇立時代潮頭、銳意改革創新、敢於實踐探索的先鋒模範，他們堅決擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度，擁護改革開放，為推動深圳經濟特區建設作出了傑出貢獻，發揮了突出的示範引領作用，是特區建設者的優秀代表。

　　深圳當局又指，全市人民要以受表彰者為榜樣，進一步激發創業熱情，全面推進粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設。

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