﻿市區5G達八成覆蓋率﻿﻿iPhone12 Pro料成打卡王﻿

美國蘋果公司周二舉行新產品發佈會，宣佈推出的5G版iPhone12系列四款手機，款式之多，打破以往紀錄。有資訊科技界人士表示，本港電訊商5G網絡的鋪設漸入佳境，與iPhone12 Pro型號的鏡頭設計交融，提升用戶擴增實境（AR）的體驗，預料成為新一代「打卡之王」。



萬眾期待的iPhone12終於揭開真面目。美國蘋果公司日前一口氣發表四款全新iPhone，首發地區包括香港及中國內地。其中香港用家最快可於周五起，預訂iPhone 12及iPhone12 Pro，售價分別是六千七百九十九港元及八千四百九十九港元起；以及在下月六日起，預訂iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini，售價分別為九千三百九十九港元及五千九百九十九港元起。



外型上，iPhone12和12 mini改用當年iPhone4的四方磚形設計，帶來驚喜。屏幕方面，僅五點四吋的iPhone 12 mini更是最小、最薄和最輕的5G手機；iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max分別為六點一吋及六點七吋，其超級Retina XDR顯示屏，OLED顯示器令HDR影片內容躍現熒幕，最高亮度達一千二百尼特。



首採五納米晶片



四款機型均支援5G體驗和使用A14仿生晶片，是全球第一款基於五納米製程工藝設計的晶片，能提升中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）的速度，改善手機的能源效益。



資訊科技商會榮譽會長方保僑對本報說，每逢iPhone推出重大轉變時，如過往3G轉4G、出現大屏幕機款時，其銷情均被看好，料今次4G升5G亦不在外。他續指，本港早在今年四月推出5G服務，不少市民搶先一步，簽下5G網絡的合約，而電訊商「鋪網都算鋪得快」，估計市區約有七至八成覆蓋率，逐漸建立起口碑，相信有一定潛在客人，正等待iPhone 12系列。



另外，iPhone 12 Pro型號探用主相機、廣角相機、長焦距相機三鏡頭配置。方保僑說其鏡頭組合和內建全新光學雷達掃描儀，提供更快速、更逼真的擴增實境（AR）體驗，絕對適合一眾熱愛打卡之人。



值得注意是的，新iPhone包裝盒中會移除lightning連接頭的有線耳機和蘋果充電器，包裝盒會變得更小、更輕，以減少浪費和碳排放。



