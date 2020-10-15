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蘋果官網iPhone 11即減800元

2020-10-15 列印
　　每逢蘋果公司推出新iPhone，舊款iPhone型號都會降價，同時不少「果粉」都會變賣舊機，乘勢「升級」最新機款。繼iPhone 12系列推出後，iPhone 11 Pro及 iPhone 11 Pro Max已在蘋果官網下架，餘下仍可網購的iPhone 11，三個儲存容量均大減八百元，而iPhone XR兩個版本亦減九百元。

        從事手機收購行業近十二年的「收機王」負責人吳先生指，客人主要查詢收購iPhone 11 Pro的價錢，佔其總查詢量約六至七成，其餘高查詢量的機種包括iPhone 11 Pro Max、iPhone XR和iPhone 11等。他透露，iPhone 11 Pro 256GB型號的收購價約五千二百元，512GB則再多數百元；因應蘋果公司已調低iPhone 11的售價，他收購iPhone 11 128GB的價錢亦下調四百元至約四千一百元。

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