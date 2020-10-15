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灣仔郵局收可疑粉末信

2020-10-15 列印
灣仔郵局收可疑粉末信
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　　繼上月底灣仔有三幢大廈的住戶，接獲多封內藏可疑白色粉末信件後，灣仔郵政局（見圖）及石水渠街金勝大廈，昨早再有先後收到數十封藏有白色粉末信件。警方爆炸品處理課人員接報到場戒備，暫時未有人被捕。

  昨早九時五十八分，灣仔皇后大道東胡忠大廈地下郵政局，職員發現數十封藏有白色粉末信件。警方接報趕至現場調查，爆炸品處理課人員亦出動到場戒備。其後近十一時，灣仔石水渠街金勝大廈一名住戶報案指收到一封藏有粉末的信件，警員接報到場後再發現有數十封類似信件。

  翻查資料，上月二十九日及三十日，灣仔先後有三幢大廈的住戶，接獲多封內藏可疑白色粉末信件，案件列作「發現可疑物品」綜合調查，未有人被捕。暫時未知以上事件有否關連。

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