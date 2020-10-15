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逾四百酒吧簽「抗疫承諾約章」 加強消毒防疫

2020-10-15 列印
　　自新冠疫情爆發，酒吧業曾被政府勒令停業一百○一天。香港持牌酒吧會所聯會指已有逾四百間酒吧簽署「抗疫承諾約章」，承諾加強消毒防疫規格，以向政府爭取替代停業。

　　香港持牌酒吧會所聯會主席梁立仁稱，酒吧業界一直嚴格保持並遵守衛生防疫措施，更全力推動酒吧實行「無毒空間」，保障客人健康，不希望因無牌酒吧處所出現群組感染，令整個業界受影響。他希望政府以「邊間有事邊間停」方式處理，不要讓整個業界停頓。

　　梁立仁續指，若政府進一步放寬酒吧營業時間至凌晨二時，生意額料恢復到四成至五成。

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