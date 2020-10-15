青島檢測採樣750萬份未發現新增病例

去年我家大婆生日，兩公婆飛到峇厘島玩了幾天，轉眼一年，今年哪裏都去不了，便選了半島酒店住一晚，Staycation。現在流行Staycation，想外旅遊不成的朋友，到了假期，便在香港輪流住酒店，在酒店吃在酒店睡，佯裝旅遊，有幾個朋友竟漸漸上癮，一到周末就找家心儀的酒店去住，很是愜意。如今香港各大酒店都在推廣促銷，價錢相宜，所以雖然沒有外地遊客，香港人自己捧場，都來湊Staycation的熱鬧，不少酒店都熱鬧起來。這天在半島酒店見辦入住手續的櫃枱前人龍排得轉彎，盛況空前。 過去的一年，是香港酒店業的艱難時期，先有社會運動，後有新冠瘟疫，遊客不至，酒店生意慘淡。好在這Stay...

2020-10-15