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青島檢測採樣750萬份未發現新增病例

2020-10-15 列印
青島檢測採樣750萬份未發現新增病例
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　　青島爆發新一波新型肺炎疫情至今，累計十二人確診，均與青島市胸科醫院有高度關聯。十二名患者中，一人病情危重，三人嚴重。截止到昨早，青島已進行核酸檢測採樣逾七百五十萬份，當中逾四百○六萬份已出結果，並沒發現新增確診病例。

美藥廠禮來叫停疫苗試驗

　　此外，全球有逾三千八百萬人染疫，近一百零九萬人不治。而繼美國藥廠強生暫停疫苗測試，美國藥廠禮來（Eli Lilly，圖）因潛在安全疑慮，暫停新冠病毒抗體療法的第三階段臨牀試驗。該抗體療法曾獲早前染疫的總統特朗普點名稱讚，他亦曾接受類似的病毒抗體療程，還說打算免費提供給國民。該抗體藥物主要透過靜脈注射，以減低額外供氧的需要，加快患者復原。

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