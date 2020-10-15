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東涌擬建8100公屋單位

2020-10-15 列印
　　房委會擬於東涌開展公營房屋發展計劃，據該會提交予離島區議會的文件顯示，擬建八千一百個公屋單位，預計於二○二七至二○二八年分階段落成。在東涌二十三區一期將興建一座約二十二層高住宅大樓，擬建約四百五十個公屋單位。在鄰近逸東邨的第四十二區用地將興建五座約四十一層高大樓，擬建約六千一百個單位，預計人口約一萬八千八百人。至於第四十六區用地將興建兩座約四十層高大樓，擬建約一千五百五十個單位。

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