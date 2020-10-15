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梁振英座駕遇車禍 太太在車上

2020-10-15 列印
■梁振英曾表示，無懼「AM」車輛被人破壞。
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　　觀塘鯉魚門道昨午發生三車相撞交通意外。據了解，其中一部涉事車輛為前行政長官、現任全國政協副主席梁振英的座駕，當時梁太梁唐青儀亦在車上，並無受傷亦毋須送院。

　　意外涉及一部七人車、一輛私家車及一輛輕型貨車相撞，涉事七人車的車牌為「AM222」。在今年四月，梁振英接受傳媒專訪時曾表示，不少政府官員會懼怕自己的「AM」車輛被人破壞，但他不畏懼，又指自己至今仍未有更換車牌為「AM222」的座駕。

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