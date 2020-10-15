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港府最快下月提修例建議內地設投票站

2020-10-15 列印
　　政府最快下月擬向立法會提出修例，建議在內地設立票站供身在內地港人投票，爭取明年初三讀通過，冀趕及明年立法會選舉中落實。

  民建聯議員周浩鼎認為，應給予內地港人投票的權利。民主黨尹兆堅則質疑，若在內地有種票、買票等情況，香港如何執法。

        周浩鼎認為很多香港市民在內地工作、讀書，應給予他們投票的權利。若由內地執法機關協助維持秩序，不會影響選舉的公信力。他指全世界很多地方的選舉都涉及境外投票，建議參照不同地方的做法。

        就特首林鄭月娥指研究讓選民在內地亦可以投票，是社會的訴求，尹兆堅質疑該說法是扭曲民意。

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