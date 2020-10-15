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浪卡風力「不似預期」 天文台認預測有誤差

2020-10-15 列印
■八號颱風下，有市民照出海衝浪。
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　　受熱帶風暴「浪卡」影響，天文台前日發出八號風球十四小時，但市區風力與雨勢未算太強。對於風力「不似預期」，天文台助理台長陳栢緯承認預測工具有誤差，會檢視如何改善。由於預測本年風季有四至七個颱風，現時只出現四至五個，十一月或仍有颱風襲港。

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