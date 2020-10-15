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公共圖書館下周起 恢復逾期還書罰款

2020-10-15 列印
　　康文署宣佈，鑑於所有公共圖書館、自助圖書站及還書箱已於九月二十九日重開並恢復正常開放時間，香港公共圖書館將於下周一起，恢復計算逾期歸還罰款。康文署提醒現時持有外借逾期圖書館資料的讀者，請盡快歸還資料，以免衍生逾期罰款。有關詳情可參閱www.hkpl.gov.hk/tc/index.html。

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