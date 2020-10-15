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涉收客3600元「利是」 馬會前兼職主任遭廉署起訴

2020-10-15 列印
　　廉政公署落案起訴一名馬會前兼職分行主任，控告他涉嫌從一名客戶收取九封「利是」共約三千六百元，以向對方提供服務。被告獲准保釋，將於周五在西九龍裁判法院答辯。

　　被告梁偉雄被控九項公職人員接受利益罪名，案發時受聘於馬會為兼職分行主任，獲派在荃灣一間場外投注處工作。其中八項控罪指被告涉嫌於二○一七年中至二○一八年期間，無合法權限或合理辯解，先後八次從一名客戶接受每封約二百元的「利是」，作為向對方提供有關投注活動的客戶服務的誘因或報酬。

　　餘下一項控罪指被告涉嫌於二○一八年二月農曆新年期間一個場合，以相同目的從上述客戶接受一封約二千元的「利是」。

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