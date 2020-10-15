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美股中段跌183點

2020-10-15 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二八四九五點，跌一百八十三點；納指則報一一七二九點，跌一百三十四點。滙控美國預託證券價格見二十九點九二港元，跌零點五八港元；騰訊則見五百七十一點二七港元，跌二點二三港元。紐約期金報每盎司一千九百零九點七美元，升十二點一美元；紐約期油則報每桶四十點八七美元，升零點六七美元。



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