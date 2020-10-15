  • 2020年10月15日 星期四
  • 26º
  • 71%
熱門： 管弦樂團深圳iPhone習近平補牙

日報新聞 > 港聞

苦主要求盡早公佈近三年帳目

2020-10-15 列印
　　一班康宏環球苦主連日來發起多場示威請願活動，要求公司董事和主要股東，盡早公佈公司近三年來的帳目，爭取復牌。本周一，有投資康宏股票的苦主在中環富邦銀行大廈外拉起橫額示威，控訴康宏第二大股東、即台灣富邦金控董事長蔡氏家族和曾任富邦金控董事總經理的吳榮輝，促請他們盡早交代康宏的財務狀況。

　　惟富邦金控早前回覆本報查詢時強調，富邦金控及子公司均非康宏的股東，亦未以任何形式介入其經營。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd