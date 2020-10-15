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公務員宣誓簽署聲明 議員促政府撤回決定

2020-10-15 列印
　　公務員事務局表示，政府絕不同意要求公務員作出宣誓或簽署聲明，會損害公務員的言論自由的說法；要求公務員作出宣誓或簽署聲明，是對公務員在《基本法》和《公務員守則》下須背負的責任和期望的公開確認和真切體現。但民主派議員聯同公民社會團體質疑是「政治操控」，促請政府撤回決定。

　　公務員事務局發言人又指出，香港居民包括公務員，享有言論自由，但與任何其他司法管轄區一樣，該等自由並非絕對。公務員必須堅守法治、政治中立，並在表達自己的意見時，確保無損他們以專業、公正無私的態度有效地執行公務，亦不會引致與其本身職務有利益衝突，言行也不應損害政府聲譽。政府要求今年七月起新入職的公務員，宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》、效忠香港特區，盡忠職守。多名民主派人士形容政府是單方面更改僱傭合約，憂慮公務員會因此唯命是從。

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