﻿首個「旅泡」來了中高價星洲團料先行

新冠肺炎病毒肆虐全球，各國封關自保，隨著本港與鄰近部份地區疫情放緩，彼此之間正商討人流互通安排。港府昨天宣佈，與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」原則性協議，將互認檢測陰性證明，以恢復雙方之間人們的互訪，包括探親、公幹和旅遊，而港人由新加坡回港之後，可獲豁免強制隔離。消息一出，有業界人士透露，預料旅行社率先推出中高價獅城旅行團，吸引高消費力的客人出行。



業界力吸高消費群



外遊領隊協會主席陳兆麟指出，不少大型旅行社正蠢蠢欲動，開辦新加坡團，「希望一有生意做，就即刻搶客」，但受疫情影響，往來香港和新加坡的航班數目有限，旅客需要花費做檢測，加上獅城酒店、交通和消費不算便宜等因素，料初期開「平價團好難做」，估計旅行社會主打中高價旅行團，吸引有相當消費力的客人報團。



永安旅遊回覆本報指，會密切留意相關消息，以配合和調整前往新加坡的旅行團。大航假期亦指，未來也會重開新加坡的旅行團，但會顧及疫情狀況和客人的安全。



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