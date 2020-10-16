﻿「旅泡」數周後落實 港客須持檢測證明 跳出香港 首站獅城 往返免坐疫監

新冠肺炎全球大流行，港人留港避疫十個月，不少人渴望飛出香港散心。港府昨日公佈與新加坡達成「航空旅遊氣泡」原則性協議，兩地人們持互認的檢測陰性證明，就可以互訪，不限探親、公幹、旅遊等目的，料數周後將可以落實。本港居民暢遊獅城之後，回港毋須接受十四天強制隔離。



疫情下，市民渴望多時的跨境旅遊，有望在今年內落實。商務及經濟發展局局長邱騰華宣佈，香港與新加坡建立雙邊航空旅遊氣泡，達成原則性協議，雙方政府會在數周內敲定細節，恢復兩地之間的來往。



協議主要包括，旅客須持有兩地互認的新冠病毒測試，一般是在七十二小時內的陰性檢測結果，就可以互訪，往來目的和行程均不受限制；旅客要乘搭特定航班、在十四天內不能到過其他地方，抵埗後亦毋須接受強制檢疫。本港衞生署仍按現時法例為抵港旅客做測試。兩地亦會因應最新疫情發展，隨時調整氣泡的規模或暫緩協議。



邱騰華說，往新加坡的港人須自行承擔檢測費用，而本港目前有十七個實驗室及醫院作檢測，相信隨著測檢機構增加，價錢會逐步下降。他指，有關安排是雙方的重要里程碑，會與衞生署、機管局及航空公司等落實安排，形容是重要起步。



港府與 國家地區商協議



另外，港府正與全球十一個國家地區商討建立「旅遊氣泡」，但不包括台灣。邱騰華說商討協議並非先到先得，不同國家地區會提出的條件各異，部份希望先恢復商務旅客往來，或要求限制旅客活動範圍，例如抵埗後須留在指定地方、不能乘搭公共交通工具等，導致商討進展有快有慢。



旅發局主席彭耀佳歡迎香港與新加坡達成「航空旅遊氣泡」協議，並指兩地旅遊氣泡落實推行日期後，即時推出宣傳計劃及機票及酒店的促銷優惠，吸引旅客來港。他指，協議正好配合旅發局與品質保證局早前推出的統一衛生防疫指引，讓業界做好準備迎接旅客，增加訪港旅客信心。



機票酒店優惠快將推出



新加坡交通部長王乙康表示，新加坡和香港疫情已受控制，發病率較低，並且已有機制防控，有信心逐步相互開放邊境，認為今次意義重大。



國泰航空期望得知更多細節，並會與有關當局緊密合作，確保乘客在安全環境下享受旅程；新加坡航空亦歡迎協議，認為不僅有利商務往來，更滿足兩地市民的交流需要。