﻿商務外遊規模有望逐步擴大

香港與新加坡達成「航空旅遊氣泡」原則性協議，為港人外出度假帶來曙光，亦為陷於水深火熱的旅遊業重燃希望。旅遊界立法會議員姚思榮對本報說，有關協議提供實際方向，讓本港逐步開放，迎接疫情較穩定地區的旅客，意義重大。他指，初期「旅遊氣泡」或以商務旅客為主，其後的規模可以逐步擴大，亦為開通香港與內地和澳門之間的交往，提供參考。



旅遊業促進會總幹事崔定邦指協議正面，預期反應會不錯，因為兩地居民都有探親、讀書和公幹的需求，盼盡快恢復正常往來。惟現時本港病毒檢測費用較高，他促請政府能降低有關費用。



專業教育學院酒店及旅遊系高級講師黃家榮認為，計劃會吸引到公務或探親旅客，純為旅遊的人士可能會稍作考慮，因為需要評估當地是否安全及檢測成本等。醫務化驗所總會主席李偉振回覆記者查詢時說，隨着本地化驗所已擴大檢測容量，預料日後市場有足夠的需求帶動下，私人檢測費最多會下調二至三成。