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﻿旅業促當局推第三輪保就業

2020-10-16 列印
　　新冠肺炎全球大流行，大部份飛機停飛，國際旅遊業一潭死水，本港旅遊業停擺近十個月，損失慘重。香港旅行社解困大聯盟本月七日至九日收集五百多間旅行社的意見，總結而言，如果政府不推出第三輪保就業計劃，將有超過八成旅行社表示「一定要裁員」或「很大機會要裁員」，有六成則估計將裁員四成或以上員工，故促政府延續保就業計劃，以及再向旅行社發放不少於十萬元資助，以支撐本地旅行社營運多半年。

　　此外，酒店業主聯會亦以網上問卷方式，在同一時段收集八十七名會員意見，結果有七成三的受訪酒店表示，業務與去年同期相比大減六成或以上；對於沒有第三輪保就業計劃的支援，有六成八酒店表示一定要或很大機會要裁員。業界希望政府盡快落實旅遊氣泡及再發補助。旅遊界立法會議員姚思榮促請政府聽取業界的意見。
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