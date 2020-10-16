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流動檢測車酒吧區派樣本瓶

2020-10-16 列印
流動檢測車酒吧區派樣本瓶
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　　食衞局副局長徐德義表示，食環署檢測承辦商將繼續到酒吧區派發樣本瓶，流動檢測車（見圖）今天會到堅尼地城酒吧區，周六、日會分別到太子、蘇豪區。而四間臨時檢測中心暫定開放至今天，他呼籲市民接受檢測。

　　徐稱，疫情開始至今，不少有病徵個案，曾向一名或多過一名私家醫生求醫，但未獲安排測試。他強調，私家醫生在應對疫情扮演重要角色，病人常見病徵包括發燒、呼吸困難等，呼籲全港私家醫生提高懷疑指數，為有症狀病人提供病毒測試。



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