特朗普幼子巴倫亦「中招」 治療後已痊瘉

全球逾三千八百五十萬人確診新冠肺炎，近一百一十萬人不治。繼美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭確診之後，兩人的十四歲幼子巴倫亦「中招」，但他接受治療後康復。



梅拉尼婭發表聲明，公佈巴倫確診的消息，「很幸運，他是一個很強壯的年輕人，沒有病徵。」母子二人的最新檢測結果均為陰性。她表示，一直擔心兒子染疫，竟然成為事實，但兒子其後再呈陰性，令她鬆一口氣。



另外，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯監管機構已註冊第二種由西伯利亞病毒研究所開發的新冠疫苗，多名官員包括副總理戈利科娃已先後接種，並無任何不良反應。



