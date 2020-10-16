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﻿美股中段跌134點

2020-10-16 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二八三七九點，跌一百三十四點；納指則報一一六一二點，跌一百五十六點。滙控美國預託證券價格見二十九點九二港元，升零點○二港元；騰訊則見五百五十三點二八港元，升一點二八港元。紐約期金報每盎司一千九百零七點四美元，升零點一美元；紐約期油則報每桶四十點二六美元，跌零點七八美元。
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