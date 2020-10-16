﻿美股中段跌134點

港人等了又等，終於等到「旅遊氣泡」。港府公佈與新加坡達成「旅遊氣泡」原則性協議，待細節敲定，料數周後落實，屆時兩地人民只要持互認有效的檢測陰性證明，即可互訪，入境後毋須接受隔離。這項協議非常重要，象徵區域之間的旅遊重啟，除了讓港人放「疫監」，也將是本港旅遊、酒店、交通、零售等行業的「及時雨」，港府須致力做好各項安排，其中重要一環，是確保港人持有高品質的檢測證明。 經過全港自願性大檢測之後，本港檢測機構數目增加，檢測能力和水平大為提高，可以應付「旅遊氣泡」推行之後的檢測需求，但為了確保港星之間「旅遊氣泡」萬無一失，政府應重新檢視各檢測機構，挑選最高水平的幾家，負責為外遊港人...

2020-10-16