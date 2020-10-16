﻿消委會測30防曬產品﻿ ﻿逾八成未達標示效能﻿

在秋天時份，陽光仍然猛烈，消委會測試三十款日常防曬產品的防曬效能，發現逾八成產品不達其標示效能，當中四款產品防曬效能不足SPF15。而測試亦發現，售價便宜產品的表現，較高價防曬產品更佳。



現時國際標準採用SPF防曬系數反映產品阻隔的紫外線B的效能，數值愈高代表在太陽底下保護皮膚的時間愈長。消委會測試三十款日常防曬產品，價錢由八十元至五百五十元不等，發現二十五款產品未能達到其標示SPF的防曬要求，四款量得的防曬效能不足SPF15，包括「Curél輕透清爽防曬水凝乳液」、「Sofina高保濕活膚防曬乳液」、「Fancl高效防曬露Sunguard 50+ Protect」及「Bio-Essence水感舒緩防曬保濕霜」。



二十三款按亞洲國家較常採用的「PA System」作UVA防曬效能標示的樣本中，只有七款量得的UVAPF值達到其標示PA等級。另僅十九款樣本有標示主要成份。



部份售價低產品防曬效能更佳



部份售價低於一百元的產品，防曬效能較貴價產品更佳，其中售價八十五元的Nivea冰感防曬乳液SPF50，總評分高於五百五十元的Cosme DecortéCOSME DECORTÉ AQMW EXTRA PROTECTION（SPF40 PA++）。



消委會指SPF50的防曬產品，基本上已能夠為皮膚提供九成八的保護，SPF數值太高的產品反而有機會堵塞毛孔，令皮膚過敏；亦敦促廠商準確標示產品的防曬效能。



測試結果觸發爭拗，FANCL認為消委會不採納學者及學術文獻意見，以單一實驗所報告作定論，恐未能公平審視產品，對此表示失望。消委會則指商戶提供的測試報告資料疏漏，而該會採用的標準是恰當。



