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九款乾香料樣本含致癌物

2020-10-16 列印
■七款樣本檢出可致癌的黃曲霉毒素。
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　　消委會測試三十七款乾香料樣本，發現九款含有可致癌的黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A，其中一款咖喱粉的黃曲霉毒素總含量超出本港法例要求及歐盟標準限制。黃曲霉毒素和赭曲霉毒素A是真菌產生的有毒代謝物，都會令人類致癌，如肝癌。

　　三十七款乾香料樣本包括胡椒、薑、蒜、咖喱和混合香料，消委會在七款樣本檢出可致癌的黃曲霉毒素，分別是「辣大姑」、「佳之選」及「Raitip」白胡椒粉；「TESCO」薑粉；「老師父」及「有利腐乳王」咖喱粉；及「誠興椰子香辣原料」蒜粉。當中「有利腐乳王」咖喱粉檢出黃曲霉毒素總含量最高，達每公斤二十點一微克，超出香港（每公斤十五微克）及歐盟（每公斤十微克）的法例要求。同時，五款樣本檢出赭曲霉毒素A。

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