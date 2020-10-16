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台拒接受陳同佳入境申請

2020-10-16 列印
台拒接受陳同佳入境申請
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　　港人陳同佳涉嫌在台灣犯殺人案，有指聖公會教省秘書長管浩鳴前日前往台北經濟文化辦事處，為陳同佳（見圖）辦理入台簽證。但台灣中央社引述消息指，辦事處拒絕接受管浩鳴的文件。陸委會發言人邱垂正表示，案件因涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使，必須先談好相關事宜。香港保安局則強調《刑事事宜相互法律協助條例》並不適用於台灣。

　　死者潘曉穎媽媽則向陸委會發信，希望台方簡化陳同佳的入台手續，同時港台政府放下歧見，盡快讓陳同佳投案。

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