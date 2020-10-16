寵物移民投訴多 死亡或被轉售

寵物店服務不時有爭拗，消委會接獲有投訴人花費過萬元，委託公司運送一隻陸龜及兩隻蜥蜴到台灣，但託運後音信全無。投訴人的朋友發現該公司店內出售的一隻陸龜，竟與投訴人飼養的相似，質疑對方轉售其寵物圖利。事主半年後領回陸龜，該公司更聲稱兩隻蜥蜴已死亡。



另一名投訴人指支付一萬四千多元購買一隻四個月大緬因貓，單據列明是雄性，但其後小貓有病死亡，獸醫竟發現昰雌貓，質疑「偷龍轉鳳」出售病貓。



亦有投訴人光顧寵物美容店後，發現愛犬身上有血痕及傷口，相信是剪毛導致受傷，要每天需洗傷口及服抗生素。



