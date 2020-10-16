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街市檔販可申資助裝非接觸式付款系統

2020-10-16 列印
　　為降低疫情傳播風險，政府早前宣佈資助食環署和房委會轄下街市檔販，使用非接觸式付款系統。計劃昨日開始接受申請，下月底截止，合資格檔戶將獲發五千元資助，預計可惠及約一萬二千個食環署街市檔位租戶，及一千五百個房委會檔位租戶。

        根據計劃，合資格的檔戶會與付款系統公司簽訂的合約，為期至少兩年，事先須提交申請，並獲原則上批准。食環署和房委會其後會進行巡查，確保系統完成安裝後，將向檔戶發放五千元資助。食環署和房委會表示，檔販使用非接觸式付款系統，有助減低病毒傳播的風險。

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