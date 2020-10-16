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20營養飲食諮詢機構 收費相差近四倍

2020-10-16 列印
　　市民注重健康生活，消委會檢視二十間不同機構提供的營養飲食諮詢服務，發現各間機構均提供逐次計的門診諮詢服務，首次收費二百八十元至一千三百八十元，相差近四倍；至於套餐式營養飲食諮詢服務，收費由七百三十元至二萬八千元不等，差距近三十九倍。消委會又指，坊間不時流傳極端飲食方法，標榜短時間見效，消費者應諮詢醫生或營養師意見，切勿盲從，特別是長者或本身有長期病患人士，以免出現副作用如血糖低、頭暈，嚴重的或引致厭食。

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