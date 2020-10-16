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老翁挖狗屍內臟 途人自掏百元制止

2020-10-16 列印
■路過的市民自掏腰包一百元予老翁，成功保全狗屍。
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　　元朗不時有流浪動物周圍走，不幸遇上交通意外。據《香港動物報》報道，元朗新田前天有一隻狗隻慘被車撞死，一名老翁竟將狗屍拖到一旁，並挖出狗隻的內臟放入膠袋。路過的市民高小姐見狀上前制止，並且拍攝，老翁方肯停手。高小姐決定自掏腰包一百元予對方，並揚言會報警，老翁才放下藏有內臟的膠袋，成功保全狗屍。

　　高小姐事後聯絡義工接走狗屍善終，其後接獲警方聯絡，指已拘捕涉事老翁。根據《貓狗條例》，任何人屠宰或食用貓狗均屬違法，可罰款五千元及監禁六個月。

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