  • 2020年10月16日 星期五
  • 30º
  • 58%
熱門： 水泉澳余香凝電動滑板車寶馬段崇智

日報新聞 > 港聞

張宇人籲凍結最低工資

2020-10-16 列印
　　最低工資委員會目前正就調整最低工資水平開會，預料將於本月底向特首林鄭月娥提交報告。對此，立法會飲食界代表張宇人昨日表示，飲食零售等行業正經歷寒冬，估計全球經濟在疫苗面世前，將會繼續不景氣，呼籲當局凍結最低工資，維持現時每小時三十七點五元的水平。

　　張宇人指現在經濟不景，失業率創新高，最低工資委員會收集意見時，飲食業六大商會呼籲凍結工資，因業界生意大跌，很多都撐不住。他形容業界大可以要求降低最低工資，但平衡各方利弊後，仍建議維持每小時三十七點五元的水平，已相當克制和理性。他希望委員會能客觀地評估下年是否適合增加最低工資。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd