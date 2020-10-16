網上購物騙黨五人被捕 涉款270萬

警方破獲一個網上購物詐騙集團，涉嫌在過去八個月內利用空頭支票購買網上名貴物品，共三十多人墮陷阱，損失貨物共值二百七十萬元，五名男女涉案被捕。



警方早前接獲三十名市民報案，指他們於今年三至十月期間，經網上放售物品，包括有名錶、洋酒及手袋等，但與買家交易後未能收到有關款項，共涉款二百七十萬元。警方調查期間，發現受害人收到騙徒將款項以空頭支票傳入銀行戶口，未有核實款項已過帳即交貨物給騙徒。探員蒐證及部署後，前日在尖沙咀趁騙徒再出動，向一名受害人行騙時拘捕兩男子後，再掩至區內一酒店房間，拘捕兩男一女，年齡介乎二十七至四十一歲，涉嫌串謀詐騙等被捕。



