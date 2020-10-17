Flycation升空睇日落 機票秒售罄

新冠肺炎疫情大爆發，重挫全球航運業，有航空公司變陣推出境內航班（flycation）吸客。繼香港快運早前宣佈下月推出三班「環港遊」航班後，香港航空搶閘下周六營辦一班本地航班，主打讓乘客從高空觀賞日落，約一百張機票昨天在官網開售後旋即售罄。有旅遊業人士說本地航班是航空公司的噱頭之一，旨在推高本地旅遊的濃厚氣氛。



香港航空昨天宣佈，本月二十四日營辦一班「飛悅香港」 觀賞日落的航班HX852。當日下午四時半，航班在香港國際機場起飛，登機前有小餐盒提供；飛機會在距離香港二百海里內的南中國海上空飛行，航程約九十分鐘，在空中觀賞日落，鳥瞰香港城市景色，又會進行大抽獎。



航班會出動空中巴士A320，不會坐滿客。機票數量有限，每行一或兩位收費八百五十二元，或每行三位售一千一百八十八元，另外每位乘客可獲六百元現金禮券，購買港航下趟機票；約一百張機票昨天在官網發售，迅即顯示為「售罄」。五間代售旅行社之一的東瀛遊昨天回覆本報指，機位被「秒殺」，可見反應極佳。



有代理香港快運「環港遊」的旅行社指出，購票選搭香港航空「飛悅香港」反應好熱烈，已售出近九成機票。



香港快運日前安排傳媒及KOL先體驗「環港遊」，觀賞維港景色。



業界稱象徵意義大 冀跨境遊復出



先後有兩間本地航空公司推出「境內遊」，東瀛遊旅行社執行董事禤國全對本報說，本地航班不能為航空公司帶來很大利潤，推廣意義較大，預期反應會不錯，「希望做個mood（氣氛）出嚟」，但他坦言最重要還是盡快恢復跨境出遊。



曾試搭香港快運「環港遊」的縱橫遊常務董事袁振寧稱：「機位有限，就算機票好快賣晒，都唔代表啲咩。」美麗華旅遊總經理李振庭則稱，機票收費合理。旅遊業促進會總幹事崔定邦說本地航班有助維持航空公司的品牌曝光率，「帶到多啲新意畀市民。」